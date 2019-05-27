Убытки Украины от противостояния с Россией сравнили с потерями в войне

Москва, , 08:42 — REGNUM Экономические потери Украины от противостояния с Россией окажутся чудовищными, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Украинцам еще только предстоит оценить ущерб, который нанес их стране преступный киевский режим. Цифры окажутся чудовищными, сопоставимыми с потерями в тяжелой и разрушительной войне», — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Киеве сетуют на огромные экономические убытки от конфликта с Россией. В частности, по словам экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко, Украина могла бы получать огромную прибыль, если бы через ее территорию шли поезда из Китая в Европу. В эфире телеканала «112 Украина» он обратил внимание на то, что прибыль от проекта получает Белоруссия.

Вместе с тем в России создана рабочая группа по подсчету убытков России от «украинской оккупации Крыма».