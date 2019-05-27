В Якутии на форумы потратят 6,7 млн рублей: бизонарий, диджеи, кофе-брейки

Якутск, , 08:52 — REGNUM Пока дальневосточные регионы готовят проекты и деньги для Восточного экономического форума, в бюджете Якутии заложили средства на другие аналогичные мероприятия, два из которых будут проводиться в Якутске. Всего на подготовку двух мероприятий и участие в одном потратят 6,7 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Размер трат республики на участие в главном для регионов Дальнего Востока форуме — Восточном экономическом — пока неизвестен: соответствующие закупки не объявлялись.

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3,2 млн рублей из казны республики израсходуют на организацию Всероссийского форума центров государственных и муниципальных услуг 2019 года, который будет проходить в Якутске. К этому мероприятию государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Якутии» объявило три закупки, самая крупная из них — на 2,6 млн рублей.

За эти деньги исполнитель контракта должен будет предоставить с 18 по 24 июня автомобильный транспорт с водителем для перевозки участников мероприятия. В зависимости от даты потребуется от двух до четырех микроавтобусов, от двух до 15 автобусов и ежедневно три внедорожника.

Ещё 495 тыс. рублей будет потрачено на организацию и проведение культурной программы торжественного ужина, фуршета и пленарного заседания Всероссийского форума центров государственных и муниципальных услуг 2019 года. Во время приёмов пищи участников мероприятия будут развлекать диджей и ведущий, популярная группа в живом музыкальном сопровождении, исполнители якутского танца, инструментальных номеров и песен в этно-стиле. За организацию фото‑ и видеосъемки форума из бюджета Якутии заплатят 153,7 тыс. рублей.

Оказание услуг по проведению комплекса мероприятий, посвященных Национальному лесному форуму 2−3 июня 2019 года, который также состоится в Якутске, будет стоить почти 3 млн рублей. Исполнителем контракта стала компания ООО «САХА-КАРД». Она должна будет доставить участников форума в бизонарий на Ленских столбах и обратно, оформить место проведения мероприятия как дизайнерски, так и технически (с оснащением звуковым оборудованием и привлечением диджея), организовать выступление эстрадных артистов и накормить приезжих. В бизонарии участникам Лесного форума предложат комплексный обед из трёх смен блюд (рыба с овощами, мясо с гарниром, салат из овощей с яйцом и морепродуктами), не менее двух видов напитков (горячий чай/кофе на выбор, морс/вода питьевая на выбор), закусок (рыбное, мясное и овощное ассорти, пироги и пирожки, прочая выпечка) и порционного десерта.

В обязанности компании-исполнителя также входит организация тематических площадок для проведения форума, мест для демонстрации техники и проведения пленарного заседания. В списке услуг — флористический дизайн, трансфер участников в комфортабельных автобусах, фото‑ и видеосопровождение мероприятия и кофе-брейк на 350 персон. Меню должно включать бутерброды трёх видов, пирожки, мини-расстегаи, корзиночки-тарталетки с салатом, канапе не менее трёх видов, сладкую выпечку (круассаны, пирожные), горячий чай и кофе, морс. Помимо этого, за бюджетные деньги для участников форума будет изготовлено не менее 50 футболок, кепок и не мене 100 пар перчаток с эскизом заказчика. Помимо этого, необходимо будет подготовить раздаточные материалы: флешки на 8 ГБ, бейджи, пакеты, ручки и блокноты.

Ещё 450 тыс. руководство республики потратит на оказание услуг по организации участия Якутии в Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, участники Восточного экономического форума не жалеют средств, чтобы достойно представить себя на этом мероприятии. Более 28 млн рублей на эти цели готова потратить Сахалинская область, и это — только начало, впереди ещё траты на создание павильона и прочие нужды.

ООО «Газпром ЭКСПО» разместило заявку на 91,5 млн рублей на оказание услуг по обустройству презентационного офиса председателя правления ПАО «Газпром» в рамках проведения Восточного экономического форума. Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ готов потратить 6,8 млн рублей на обустройство своего стенда на ВЭФ. Минпромторг России за оказание услуг по организации своего участия в ВЭФ готов заплатить 20 млн рублей. Впереди — новые закупки, подготовка к ВЭФ-V только началась.