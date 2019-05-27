Таджикистан увеличил импорт автомобилей за четыре месяца на 61%

Душанбе, , 08:27 — REGNUM По итогам первых четырех месяцев 2019 года Таджикистан импортировал 3 621 легковой автомобиль, что на 61,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 27 мая сообщили в министерстве экономического развития и торговли республики.

За отчетный период сумма импорта автомобилей выросла на 54,3%, до $25,8 млн. Всего в республику было импортировано 5922 транспортных средства на сумму $47,5 млн. Доля транспортных средств в общем объеме импорта составила 23%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года сумма импорта транспортных средств в Таджикистан составила $50 млн, что на 72,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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