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Таджикистан увеличил импорт автомобилей за четыре месяца на 61%

Экономика

Доля транспортных средств в общем объеме импорта составила 23%

Душанбе, 27 мая 2019, 08:27 — REGNUM  По итогам первых четырех месяцев 2019 года Таджикистан импортировал 3 621 легковой автомобиль, что на 61,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 27 мая сообщили в министерстве экономического развития и торговли республики.

За отчетный период сумма импорта автомобилей выросла на 54,3%, до $25,8 млн. Всего в республику было импортировано 5922 транспортных средства на сумму $47,5 млн. Доля транспортных средств в общем объеме импорта составила 23%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года сумма импорта транспортных средств в Таджикистан составила $50 млн, что на 72,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Импорт транспортных средств в Таджикистане вырос на 73%

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Экономика Таджикистана
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