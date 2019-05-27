В российских магазинах могут возобновить прием стеклотары

Москва, , 08:06 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству промышленности и торговли, Минприроды и Минэкономразвития проработать вопрос возобновления практики сдачи стеклотары в магазин, сообщают 27 мая «Известия».

Отмечается, что ввести обязательный прием стеклотары предложила «Справедливая Россия». В партии считают, что на сегодняшний день главной экологической проблемой в стране является высокий объем мусора.

Депутаты напомнили, что в Европе торговые магазины используют специальные автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего отправляют их на переработку. В партии предложили платить населению за сданные бутылки — стоимость одной может составить 5−7 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь» сообщила, что производитель стеклотары АО «Кавминстекло», недавно перешедший американским акционерам, прекращает поставки бутылок в Крым из-за угрозы санкций.

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