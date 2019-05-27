В Замбии планируют проводить регулярные аудиты на всех шахтах

Лусака, , 08:07 — REGNUM В Замбии будут проводиться регулярные аудиты всех месторождений, чтобы предотвратить повторение ситуации с подразделением компании Vedanta «Медные шахты Конколы» (КСМ), которое нарушило условия лицензии. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства горной промышленности страны.

Так, министр горной промышленности Ричард Мусуква подчеркнул, что меры «не стоит воспринимать как национализацию».

«Правительство будет проводить регулярные аудиты на всех шахтах, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований во избежание повторение ситуации с КСМ», — добавил Мусуква.

Президент Замбии Эдгар Лунгу в понедельник, 20 мая, сообщил о решении правительства лишить КСМ лицензии и привлечь нового инвестора. Пресс-секретарь президента добавил, что решение было принято после серии нарушений условий лицензии.

Компания Vedanta потребовала встречи с правительством, чтобы «прийти к совместному решению текущей ситуации».