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Южнокорейский KEB Hana Bank открыл филиал в Мексике

Экономика

Открытие филиала состоялось 24 мая

Мехико, 27 мая 2019, 07:41 — REGNUM  Южнокорейский банк KEB Hana Bank открыл свое отделение в Мексике. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, официальное открытие филиала состоялось 24 мая, а на церемонии открытия присутствовали ведущие деятели Южной Кореи и Мексики, в том числе глава KEB Hana Bank Чи Сон Гю, посол Южной Кореи в Мексике Ким Сан Иль, председатель Национальной комиссии по делам банков и ценным бумагам Мексики Адальберто Пальма Гомес, вице-президент ЦБ Мексики Алан Элихондо Флорес.

Известно, что мексиканский филиал банка будет предоставлять финансовые услуги мексиканским компаниям, а также выступать финансовым компаньоном для южнокорейских компаний, имеющих производственные линии в стране.

KEB Hana Bank имеет 180 зарубежных филиалов в 24 странах мира. Известно, что в этом году банк планирует открыть еще один филиал в Японии (Фукуока), Индии (Гургаон) и Мьянме.

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Банковское дело
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