Понедельник, 27 Мая 2019 года
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В Раде рассказали о полном обнищании населения в случае дефолта на Украине

Экономика

«Будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься», считает депутат Рабинович

Киев, 27 мая 2019, 07:36 — REGNUM  В случае дефолта на Украине в первую очередь пострадает население страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Я думаю, что гривна будет за 200 (гривен за доллар). Я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?» — задался вопросом депутат.

Таким образом Рабинович прокомментировал предложение бизнесмена Игоря Коломойского к президенту страны Владимиру Зеленскому объявить в стране дефолт по внешним долгам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил, что Украина могла бы последовать примеру Греции или Аргентины, которые, в свое время, также объявляли дефолт по внешнему долгу.

По словам бизнесмена, в случае дефолта Украине ничего не грозит, поскольку и Афины, и Буэнос-Айрес реструктурировали долги и у них якобы «все в порядке».

Читайте ранее в этом сюжете: Игорь Коломойский посоветовал президенту Украины Зеленскому объявить дефолт

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Социально-экономический кризис на Украине
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