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Рособрнадзор лишил лицензии Институт международных отношений

Экономика

Решение принято после проверок вуза

Рособрнадзор лишил лицензии Институт международных отношений
TanteTati
Замок

Москва, 27 мая 2019, 07:31 — REGNUM  Рособрнадзор прекратил действие лицензии образовательной автономной некоммерческой организации «Институт международных отношений» (г. Москва), сообщается на сайте ведомства.

Решение об отзыве лицензии у вуза принято после проверок на основании решения Арбитражного суда.

В Рособрнадзоре уточнили, что, в случае аннулирования лицензии, вуз обязан прекратить образовательную деятельность и перевести студентов в другие вузы.

Подробнее: Рособрнадзор запретил приём студентов в пять вузов

Как сообщало ИА REGNUM, Рособрнадзор после проверок в декабре 2018 года запретил приём студентов в пять российских вузов.

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