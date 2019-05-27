Дело нижегородского завода: с экс-директора требуют 24 млн рублей убытков

Бор, Нижегородская область, , 06:30 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области приостановил рассмотрение дела по иску двух акционеров старейшего предприятия Бора — ООО «Металлургический завод «Красная Рамень» Натальи Казачук и Алексея Горбашкина, владеющих в совокупности 66,66% доля, к третьему совладельцу — бывшему директору Александру Тихомирову, владеющему в компании долей в 0,01%. Казачук и Горбашкин, ставший новым гендиректором, пытаются через суд взыскать свыше 24,5 млн рублей убытков с бывшего директора. Ответчик с иском не согласен, суд назначил проведение экспертизы, после оглашения результатов которой спор будет продолжен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, предприятие работает в Бору уже 96 лет, ведя свою историю с 1923 года с производства цепей, уставный капитал — более 97 млн рублей. На сегодня в составе производимой продукции завода — медные, алюминиевые сплавы, слитки цветных сплавов, корпусные детали, детали для судовых энергетических установок, корпуса для кранов и приборов, и не только. Базируется завод на территории АО «Красный Якорь», которым руководит спикер нижегородской думы Дмитрий Барыкин.

По данным ЕГРЮЛ, владельцами предприятия являются четыре физлица — Наталья Казачук (доля — 33,33%), директор с 7 августа 2018 года Алексей Горбашкин (доля — 33,33%), Александр Тихомиров — бывший директор с долей 0,01% и Игорь Тихомиров с долей 33,33%. В арбитражных судах было рассмотрено несколько исков — споров между собственниками, которые уже более года не могут прийти к компромиссу. В том числе были сделаны попытки вывести из состава владельцев Казачук и Горбашкина, которых обвиняли в проведении с нарушением собрания участников, где сменился директор, что, по мнению истца, повлекло отток работников и остановку работы предприятия. В иске было отказано.

Помимо этого, в Арбитражном суде Нижегородской области имеется не до конца рассмотренный иск, в котором ИФНС по Борскому району требует признать завод банкротом. Предъявлены претензии на сумму 3,89 млн рублей. Обоснованность иска начнут рассматривать 13 июня 2019 года. Есть шанс, что это дело решится миром.

«К судебному заседанию от заявителя поступило письмо, согласно которому произведено частичное погашение задолженности. От должника в материалы дела поступило ходатайство об отложении судебного заседания в целях мирного урегулирования спора», — уточняется в материалах дела по банкротному иску.

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Тем временем, два собственника — Наталья Казачук и Алексей Горбашкин, владеющие в совокупности 66,66%, потребовали взыскания убытков с бывшего директора Александра Тихомирова, владеющего в компании долей в 0,01%.

«Истцами заявлено требование о взыскании с Тихомирова А.В. как бывшего директора ООО МЛЗ «Красная Рамень» 24 535 732,95 руб. убытков, составляющих стоимость недостачи товарно-материальных ценностей по итогам проведенной 17.08.2018 года инвентаризации. Ответчик с иском не согласен по основаниям, изложенным в отзыве. В ходе рассмотрения дела представителем ответчика заявлено ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы», — уточняется в определении суда.

Истцы, между тем, заявили, что не видят оснований для экспертизы, суд эти доводы отклонил и поставил перед экспертом вопросы о том, приобретались ли ООО МЛЗ «Красная Рамень» товары, недостача которых зафиксирована в инвентаризационных описях и сличительных ведомостях, составленных по результатам инвентаризации от 17.08.2018 года, каковы основания и период выбытия со склада ООО МЛЗ «Красная Рамень» этих товаров, какова стоимость товара (согласно данным бухгалтерского учета), недостача которого зафиксирована, а также могут ли относиться к товарам недостачи те товары, что перечислены в протоколе осмотра места происшествия от 13.09.2018 года по уголовному делу №11 801 220 009 001 192 и какова стоимость товара недостачи за вычетом стоимости товара, перечисленного в протоколе осмотра места происшествия.

В материалах дела не уточняются подробности уголовного дела. Производство по иску о взыскании убытков приостановлено до завершения экспертизы.