Киев, , 05:45 — REGNUM Конфликт с Россией оборачивается для Украины огромными экономическими потерями. Об этом заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

Так, огромную прибыль Киеву приносили бы поезда, идущие из Китая в Европу. Пока все эти деньги достаются Белоруссии, через которую еженедельно ходят 75 таких поездов, сказал экс-министр.

Он добавил, что некоторых европейских бизнесменов очень удивляют действия украинских властей, которые упускают огромные доходы. Так, в личной беседе французский специалист по логистике предположил, что в Киеве «совсем с головой не дружат» и показал Червоненко расчеты.

«Через пять лет, если мы снимем вопросы с Россией и сделаем взаимовыгодный «Шелковый путь», доход Украины повысится до 30 миллиардов долларов», — сказал бывший министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Депутат Верховной рады Вадим Новинский оценил в $80 млрд потери Украины от сокращения торговли с РФ за пять лет.

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