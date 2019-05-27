Спор за участки, выкупленные ПАО «ГАЗ», закончился не в пользу истца

Нижний Новгород, , 05:23 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области отказал ООО «Нижегородское оптово-розничное предприятия» в признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, заключённого между ПАО «ГАЗ» и министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в части земельных участков, которые необходимы для использования здания истца. В ходе суда истец пытался решить дело миром. Отказ ещё может быть обжалован, так как решение не вступило в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания-истец учреждена 23 декабря 2015 года в Нижнем Новгороде, уставный капитал — 20 тыс. рублей, директор и владелец 85% — Татьяна Пальгуева. Второй совладелец — Герман Макаровский. Основной вид деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Иск ООО подало ещё 16 ноября 2018 года, изначально истец требовал признать договор купли-продажи земельного участка №1671/1-ЗУ от 29.12.2017 года в части земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0040288:251 и 52:18:0040288:259, необходимых для использования здания истца с кадастровым номером 52:18:0040289:222, расположенного на улице Окская Гавань, 13А в Нижнем Новгороде, недействительным. Позднее он уточнил требование, попросив применить последствия недействительности ничтожной сделки в виде возврата министерству земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0040288:251 и 52:18:0040288:259, возврата ПАО «ГАЗ» уплаченных по соглашению денежных средств за данные наделы.

По данным публичной кадастровой карты, спорные участки расположены на улице Монастырка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, в юго-западной промзоне. Один имеет площадь 11 710 кв. м и кадастровую стоимость 13 080 070 рублей, предназначен для размещения промышленных объектов (по документу — под производство автомобилей), а второй, площадью 47 322 кв. м, оценивается в 57 184 378,02 рубля, имеет разрешенное использование — для размещения иных трубопроводов.

Дело было рассмотрено лишь в конце мая 2019 года. Слушания несколько раз откладывались, истец пытался решить спор миром, указав в ходатайстве, что «между сторонами ведутся переговоры по согласованию условий и заключению договоров купли — продажи спорных земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0040288:251 и 52:18:0040288:259, проект договора купли-продажи направлен руководителем по правовым вопроса и управления собственностью ПАО «ГАЗ» в адрес истца». Суд добавил, что «из электронной переписки между истцом и ответчиком следует, что в настоящее время для заключения договора необходимо одобрение совета директоров ПАО «ГАЗ», ориентировочный срок согласования один месяц», и в апреле отложил заседание.

«При этом истец пояснил, что в случае заключения договора купли-продажи земельных участков настоящий спор между сторонами будет урегулирован», — уточняется в материалах дела.

Между тем, спустя 1,5 месяца после последнего отложения истцу отказали в удовлетворении иска.