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Льготников Курганской области обеспечат строительной древесиной

Экономика

Это делается для ускорения индивидуального строительства

Курган, 26 мая 2019, 18:37 — REGNUM  Жителям Курганской области из ресурсов государственного лесного фонда по льготной стоимости будет предоставляться лес до 100 м3. Об этом сообщил на своей официальной странице в социальной сети глава региона Вадим Шумков.

Строительная древесина будет прилагаться к земельным участкам, бесплатно предоставленным государством, пояснил суть нововведения Шумков.

«Кроме того, в рамках дополнительных соглашений с добросовестными арендаторами лесного фонда мы запускаем механизм обеспечения граждан по льготной, фиксированной стоимости готовой древесиной и пиломатериалами для строительных нужд. Объёмы не безграничны, потому также, будет нормирована и установлена фиксированная льготная стоимость и категории получателей», — отметил глава Зауралья.

Также отрабатывается обязательство обеспечения определённых категорий жителей Курганской области дровами по льготной фиксированной стоимости, сообщает Вадим Шумков.

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Строительство жилья
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