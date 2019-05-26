В Китае удвоились масштабы кредитования малоимущих семей

Пекин, , 13:31 — REGNUM В городе Чэньчжоу центрально-китайской провинции Хунань прошло Всекитайское рабочее совещание по микрокредитованию в помощь бедным. На нем обнародованы показатели, демонстрирующие масштабы развернутой в стране борьбы с бедностью и нищетой, сообщает Синьхуа.

По всей КНР в рамках этой кампании было выдано микрокредитов на общую сумму, превышающую 562 млрд юаней, а объем погашенных кредитов оценивается в более, чем 307 млрд юаней. При этом удельный вес бедных семей в таком кредитовании вырос вдвое — с 2% до 4%, что в абсолютных цифрах составляет 14,2 млн малоимущих семей, которые получили возможность воспользоваться кредитами благодаря социальной государственной политике.

Комментируя эти цифры, глава Канцелярии руководящей группы КНР по вопросам развития и помощи бедным Лю Юнфу отметил, что возросшие масштабы кредитования бедных создают условия для многих семей решить таким образом проблему стартового капитала, что открывает перед ними «новые горизонты развития».

Подчеркнем, что микрокредитование бедных семей в Китае является специальным продуктом финансового рынка и включает кредиты суммой до 50 тыс. юаней, которые выдаются без залога и поручительства, по базовой процентной ставке и подлежат выплате в течение трех лет.

Итоги текущего этапа кампании по борьбе с бедностью в КНР будут подведены в 2021 году, к столетию создания КПК.