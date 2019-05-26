Порты: Эстония пытается «продать» себя Белоруссии

Анна Мейзер, , 13:20 — REGNUM

Белоруссия и союзная Эстония

Белоруссия рассматривает возможность увеличить экспортные поставки грузов через эстонский порт Силламяэ. Как сообщило белорусское агентство БелТА, этот вопрос обсуждался в ходе встречи посла Белоруссии в Эстонии Вячеслава Качанова с председателем совета директоров АО «Порт Силламяе» Тийтом Вяхи и другими представителями порта.

Помимо этого, речь также шла о подключении эстонского бизнеса к «реализации белорусско-китайских проектов», а именно — индустриального парка «Великий Камень». Эстонский порт в этом контексте рассматривается как точка перевалки грузов на маршруте из Азии в страны Центральной и Восточной Европы.

«Эстония активно ищет возможности для того, чтобы загрузить свои порты и железную дорогу. Транзитная отрасль этой страны сейчас фактически как «девка на выданье», — считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский. По его словам, эстонская сторона ведет переговоры с белорусами, казахами, китайцами и другими потенциальными грузоотправителями, однако проблема Эстонии, как логистического центра заключается в географии.

«В Эстонию грузы не могут попасть по суши минуя Россию и ее железные дороги, поэтому ключ к процветанию эстонских портов и железной дороге не в Китае, Казахстане или даже Белоруссии, а в тарифах РЖД на транспортировку грузов в сторону эстонских портов», — считает эксперт.

При этом в публикации об участии в развитии совместных транспортных проектов Россия не упоминается.

Напомним, что одной из громких историй в транспортных взаимоотношениях между Россией, Белоруссией и Прибалтикой является борьба России и Прибалтики за белорусские грузы. «Транзитные игры» начались после того как президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости перевалки нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики, в частности речь шла о белорусских нефтепродуктах, так как на белорусских НПЗ перерабатывается российская нефть.

Длительные переговоры и 50%-ные скидки со стороны «Российских железных дорог» не имели успеха — белорусские НПЗ отказывались от услуг России в пользу прибалтийской инфраструктуры, объясняя это наличием долгосрочных контрактов. Со временем отдельные контракты по перевалке нефтепродуктов через российские порты были заключены, однако основные объемы по-прежнему следуют через Прибалтику.

Читайте также: Белорусский транзит снова пройдет мимо российских портов

Ленобласть тянет одеяло на себя

Компания РЖД может направить средства на развитие железнодорожной ветки Выборг — Приморск — Ермилово в Ленинградской области до 2025 года, в частности, на строительство вторых железнодорожных путей и электрификации участка, сообщила газета «Коммерсант». Как отмечает издание, это позволит перевозить 34 млн тонн грузов в год в строящийся «Приморский универсально-перегрузочный комплекс».

Предполагается, что новый порт будет построен к 2022 году, и его мощность составит порядка 70 млн тонн. Правительство Ленобласти планирует также сделать из порта Арктический хаб, где сможет осуществляться перевалка контейнерных грузов их восточных регионов России. В феврале 2019 года авторы ИА REGNUM писали, что главным при строительстве порта является вопрос о том, будет ли с такой же скоростью, как будут появляться портовые мощности, развиваться железнодорожная инфраструктура

Спустя несколько месяцев можно заметить активное лоббирование данного проекта. Столь оперативная проработка сопутствующих вопросов говорит о том, что региональные власти делают большую ставку на данный проект и, более того, порт уже нашел поддержку на федеральном уровне.

При этом все же не стоит забывать, что появление нового порта усилит и так жесткую конкуренцию между игроками в регионе. Если создание зернового, угольного и других терминалов выглядит оправданно, появление еще одного контейнерного терминала в Приморске пока что кажется излишним. При пропускной способности 5 млн TEUs в год стивидоры обрабатывают едва больше половины — по итогам 2018 года этот показатель составил 2,47 млн TEUs, из которых 2,1 млн TEUs приходится на Большой порт Санкт-Петербург. Но, как показывает практика, Ленобласть активно взялась за развитие собственного транспортного потенциала, и целью может быть перетягивание грузов не только из Прибалтики, но и из терминалов соседствующих регионов.

Углю — поезда, людям — самолеты

Министерство финансов РФ предложило проработать вопрос оптимизации пассажирских перевозок по маршрутам проходящим по Байкало-Амурской и Транссибирской магистралям, сообщила газета «РБК».

Речь идет о частичной замене железнодорожных перевозок на некоторых перегруженных участках дороги на авиацию. Это связывают с тем, что поезда слабозагружены, при этом страдает от этого доставка грузов. Предполагается, что сокращение числа пассажирских поездов позволит сократить издержки РЖД и увеличить загрузку авиакомпаний. Однако непонятно, насколько такие изменения устроят население восточных регионов.

В 2018 году президент России Владимир Путин на совещании комиссии по ТЭК заявил, что конъюнктура «дает возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить долю. Решением президент видел как раз улучшение логистики, в частности увеличении пропускной способности БАМа и Транссиба.

При этом в начале 2019 года РЖД обратились к участникам рынка с просьбой «задуматься об альтернативных маршрутах» для экспорта угля, а именно об отправке угля через порты Грузии, Турции или Калининград. Это связано как раз высокой загрузкой железнодорожной сети и проблемой «бутылочного горлышка».

РЖД между Азией и Европой

Тем временем АО «РЖД Логистика» (дочерняя компания ОАО «РЖД») и транспортная группа FESCO на минувшей недели объявили о запуске транзитного сервиса Trans-Siberian Landbridge для ускоренной доставки грузов из Японии в Европу по Транссибирской магистрали.

Как сообщают в РЖД, транзит грузов будет осуществляться по маршруту «Порт Японии — Владивостокский морской торговый порт — Транссиб — Брест — Пункт назначения в Европе». Время доставки будет составлять от 19 суток. Первый тестовый контейнер, который был отправлен 23 мая в порту Йокогама в присутствии первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Александра Мишарина, должен прибыть в польский город Вроцлав в середине июня.

«Привлечение транзитных грузов на российскую инфраструктуру соответствует как общегосударственным стратегическим задачам, так и объективным экономическим интересам участников рынка», — заявил президент FESCO Александр Исурин.

Напомним, что неделей ранее «РЖД Логистика» вывела на регулярную основу перевозки между Китаем и Финляндией. На данный момент контейнерные поезда следуют из городского округа Хэфэй провинции Аньхой в ЕС раз в две недели через территорию Китая, Казахстана, России и Финляндии, сообщают в компании. Маршрут проходит через пограничные переходы Достык-Алашанькоу, Карталы, Вайниккала-Бусловская до конечной станции Вуосаари в Финляндии. Срок доставки груза в среднем составляет 14 дней.

Граница на ходу

Эстонская компания Eesti Raudtee и РЖД намерены совместно запустить скоростной поезд между Таллином и Петербургом. Как заявил в интервью «Радио 4» глава правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ, рабочие группы обсуждают также «линию из Тарту до России».

Предполагается, что время пути будет занимать 4,5 часа, а пограничный контроль будет осуществляться прямо во время движения поезда, что должно позволить поезду конкурировать по времени с автобусами. Издание уточняет, что при этом билет на скоростной поезд будет дороже, чем на автобус, но все же дешевле, чем на самолет.

Важно, что если скоростной поезд из Таллинна в Петербург будет запущен, то маршрут поезда в Москву изменится — он будет ходить через Псков.

Эрик Лайдвеэ также отметил, что этим летом жители Тарту, скорее всего, смогут отправиться в Москву на поезде. Однако это будет возможно, если российская сторона продлит железнодорожную ветку Петербург — Псков до пограничной станции «Койдула», где пассажиры смогут пересесть на поезд Elron.