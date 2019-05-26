Новые тарифы в США на товары из Китая ударят по продажам планшетов Apple

Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Повышение тарифов на товары, поставляемые в США из Китая, с 10% до 25% серьёзно повлияет на продажи планшетов американской компании Apple. Об этом свидетельствует отчёт исследовательского подразделения газеты DigiTimes.

11 мая администрация США повысила тарифы на ряд китайских товаров на сумму $200 млрд с 10% до 25%. Среди товаров, попавших под повышение тарифа, оказались и планшетные компьютеры.

Эксперты Digitimes Research рассказали, что от этого решения пострадают и поставки американских компаний на внутреннем рынке. Так, планшеты iPod от Apple занимают около 75% рынка планшетных компьютеров в США, при этом внутренний рынок является главным для Apple — в США компания продаёт 70% всех своих планшетов.

При этом большинство планшетов iPad производится на заводах компаний Foxconn Electronics и Compal Electronics, расположенных на территории Китая. Следовательно, новые тарифы заставят поставщиков Apple повысить цены, что приведёт и к повышению цен на планшеты для потребителей. Отмечается, что Foxconn и Compal располагают производственными мощностями, расположенными за пределами Китая. Но для переноса производства устройств Apple потребуется существенное время.

Эксперты прогнозируют, что от американо-китайской торговой войны выиграет планшетный бизнес южнокорейской компании Samsung. Большинство планшетов Samsung собирается на производственных линиях, расположенных во Вьетнаме, поэтому их цена при ввозе в США не изменится. Это может привести к тому, что доля Samsung на рынке планшетных компьютеров США вырастет за счёт сокращения доли Apple.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая были представлены расчёты федерального резервного банка Нью-Йорка, согласно которым недавнее повышение тарифов на товары из Китая увеличит затраты каждого домохозяйства США на $831 в год.

Читайте ранее в этом сюжете: В США посчитали, сколько потеряют домохозяйства от торговой войны с Китаем