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Строительство атомоходов – продолжение истории ледокольного флота РФ

Экономика

Постепенная замена старых ледоколов на новые, более мощные и современные, — неотъемлемое условие успеха освоения Арктики

Санкт-Петербург, 25 мая 2019, 15:53 — REGNUM  Сегодня, 25 мая, в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду второго серийного атомного ледокола «Урал» проекта 22 220.

«Строительство новых атомных ледоколов — это гарантия продолжения героической истории российского атомного ледокольного флота, — заявил член комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Москвин. — С учетом планов по освоению Арктики и развитию Северного морского пути, постепенная замена старых ледоколов на новые, более мощные и современные, — это неотъемлемое условие успеха реализации задуманного».

«Новое поколение атомных ледоколов серии 22 220 (первые два — «Арктика» и «Сибирь» уже спущены на воду, проходят испытания, ожидается, что их сдадут в эксплуатацию в конце этого и следующего года соответственно) обладает переменной осадкой, то есть они смогут работать как в арктических водах, так и в устьях рек, — отметил он. — На сегодняшний день это самые большие и самые мощные ледоколы в мире, именно они смогут обеспечить круглогодичную проводку судов в Западном районе Арктики. Ледокол «Урал» — третий универсальный ледокол проекта — планируется сдать в эксплуатацию в конце 2021 года».

«Перед Росатомом как инфраструктурным оператором Северного морского пути стоит задача обеспечить перевозку по нему не менее 80 млн тонн грузов к 2024 году. Но 2024 годом развитие СМП и освоение Арктики не заканчивается — для дальнейшего увеличения транзита грузов в регионе, повышения его привлекательности для заказчиков, в том числе зарубежных, потребуются новые ледоколы. В частности, сейчас обсуждается продолжение серии и возможность строительства еще двух универсальных атомных ледоколов», — напомнил Москвин.

Читайте ранее в этом сюжете: Атомный ледокол «Урал» спущен на воду в Санкт-Петербурге

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