Атомный ледокол «Урал» спущен на воду в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Сегодня, 25 мая, в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду второго серийного атомного ледокола «Урал» проекта 22 220. В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Александр Лихачёв, президент АО «Объединённая судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, руководство Балтийского завода, ФГУП «Атомфлот», представители Коллегии ВПК, ВМФ РФ и другие.

Как сообщает департамент коммуникаций госкорпорации «Росатом», «Урал» был заложен на Балтийском заводе 25 июля 2016 года и стал вторым серийным универсальным атомным ледоколом проекта 22 220. Он был спущен на воду с уже смонтированными реакторными установками «РИТМ-200» на борту и практически полностью оснащённый системой электродвижения. По традиции спуска судов на воду «крёстной матерью» ледокола «Урал» стала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. «Крёстными матерями» предыдущих ледоколов серии становились председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова. В ходе церемонии Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанком будет выпущена монета, посвященная атомному ледокольному флоту.

По окончании торжественной церемонии спуска генеральный директор госкорпорации «Росатом» Александр Лихачёв заявил, что ожидается продолжение строительства данной серии атомных ледоколов: «Урал» — третий по счёту ледокол серии 22 220. Сегодня я бы хотел сообщить, что договор на строительство ещё двух ледоколов проекта 22 220 будет заключен до конца августа этого года. Сейчас началась подготовка открытого конкурса на строительство новых ледоколов. Впервые договор на строительство атомных ледоколов будет заключен по схеме смешанного финансирования.

Общая стоимость двух ледоколов составит около 100 млрд рублей. Из федерального бюджета будет выделено 45 млрд руб., остальное — собственные средства госкорпорации «Росатом» и средства коммерческих банков».

Контракт на строительство головного универсального атомного ледокола ЛК60 был подписан между ООО «Балтийский завод-Судостроение» и ФГУП «Атомфлот» 20 августа 2012 года. Контракт на строительство двух серийных атомных ледоколов проекта 22 220 был заключен между ООО «Балтийский завод-Судостроение» и госкорпорацией «Росатом» в мае 2014 года. Всего по контракту с госкорпорацией «Росатом» (ФГУП «Росатомфлот») Балтийский завод строит три атомных ледокола проекта 22 220: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Головной атомный ледокол «Арктика» был заложен на Балтийском заводе 5 ноября 2013 года, а спущен на воду — 16 июня 2016 года. Первый серийный ледокол «Сибирь» был заложен 26 мая 2015 года, спущен на воду — 22 сентября 2017 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22 220 предназначены для самостоятельной проводки судов (в том числе крупнотоннажных), лидирования караванов круглогодично в Западном районе Арктики; ледокольной проводки судов на мелководных участках Енисея (Дудинское направление) и Обской губы; буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде; оказания помощи судам и выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде;

Двухосадочная конструкция судов позволит использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Они призваны сыграть важную роль в проекте по осуществлению круглогодичной навигации на Северном морском пути. Предельная толщина сплошного ровного припайного льда, преодолеваемая ледоколом непрерывным ходом со скоростью 1,5−2 узла, при полной мощности, на глубокой воде, составляет 2,9 метра.

Основные характеристики атомного ледокола «Урал» проекта 22 220: длина — 173,3 метра, ширина — 34 метра, ледопроходимость — 2,9 метра, высота — 52 метра, минимальная рабочая осадка — 8,55 метра, водоизмещение — 33,54 тыс. тонн, назначенный срок службы — 40 лет, срок сдачи — 2022 год, экипаж — 53 человека.

«Спуск судна на воду — это всегда радостное событие, хотя предстоит еще немало сделать, чтобы оно было готово к вводу в эксплуатацию, — заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко. — Атомный ледокол «Урал» — уже третий в серии универсальных ледоколов нового поколения, то есть Балтийскому заводу уже удалось «набить руку», отработать определенные операции, проект приобретает зрелость. То, что новые атомные ледоколы будут востребованы, не вызывает сомнений. С такими планами по добыче природных ресурсов, развитию арктических территорий, атомный ледокольный флот России (а ведь он единственный в мире) просто необходим. И очень важно не просто поддерживать его в рабочем состоянии, но и видеть перспективы, пути развития, рассказывать о них потенциальным потребителям, чтобы они могли прогнозировать развитие своих бизнесов. Росатом, став инфраструктурным оператором Северного морского пути, начал диалог с заинтересованными сторонами, и, я думаю, общими усилиями удастся добиться качественного скачка в этом важнейшем для всей страны проекте».