Грузинский лари продолжает падать в цене

Тбилиси, , 13:37 — REGNUM Грузинский лари упорно продолжает обесцениваться и почти каждый день бьет очередной рекорд своего «исторического минимума». Согласно официальному обменному курсу, утвержденному Национальным банком на 25−27 мая, один грузинский лари по отношению к американскому доллару опустился до отметки $1 — 2,7802 лари, а 1 евро отныне в течение двух выходных дней и понедельника будет стоить 3,1102 лари.

Если сравнить с началом года, когда $1 стоил 2, 6727 лари, то за пять месяцев национальная валюта обесценилась на 0,1075 пункта. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года падение курса лари более ощутимо: 25 мая 2018 года 1 доллар стоил 2,4734 лари, 1 евро — 2,8988 лари.

На «заре» своего существования грузинский лари держался на уровне $1 — 1,2−1,3 лари, но в 1999 году перевалил за отметку $1 — 2 лари, и вплоть до так называемой «революции роз» курс национальной валюты Грузии колебался около отметки $1 — 2 лари, порой опускаясь ниже, порой поднимаясь чуть выше. С 2004 года стал заметным процесс стабилизации и укрепления курса лари, который в июле 2008 года даже поднялся до отметки $1 — 1, 3960 лари, но после известных августовских событий опять стал падать и в конце года остановился на отметке $1−1,6880 лари. В пределах 1,6−1,8 лари за $1 национальная валюта продержалась в течение последующих 6 лет, но уже к концу 2014 года подобралась к отметке 1,9 лари за $1, а с начала 2015 года перевалила и за нее и продолжила дальнейшее падение. С небольшими отступлениями от основного курса падения лари продолжал обесцениваться.

Правительство Грузии и провластные эксперты объясняли и продолжают объяснять этот негативный процесс неблагоприятной ситуацией на мировых рынках, упрочением курса доллара и положением в соседних странах — основных партнерах Грузии. Но интересно, что грузинская валюта падает в цене не только по отношению с доллару США или евро, но и по отношению к большинству иностранных валют, что фиксируется и в статистических данных Национального банка Грузии.

Несколько дней назад, когда возобновился процесс падения курса лари, министр финансов Грузии Вано Мачавариани в беседе с журналистами заявил, что это краткосрочное колебание, которое характерно для всех развивающихся стран и стран с малой экономикой. А премьер-министр Мамука Бахтадзе в комментариях на эту же тему увязал негативные процессы с ситуацией в экономике соседней Турции, считающейся главным торговым партнером Грузии. Аналогичной позиции придерживается и президент Нацбанка Грузии. Главным же выходом из создавшейся ситуации в минфине назвали продолжение процесса дедолларизации. Отметим, что этот процесс был начат несколько лет назад, на фоне резкого роста размеров кредитования населения, которое в силу множества причин, в том числе сокращения собственных доходов, было не в состоянии погашать банковские кредиты.

На эти объяснения властей моментально откликнулись лидеры основной оппозиции. Председатель фракции «Национальное движение» грузинского парламента, экономист Роман Гоциридзе считает, что никакой связи между падением курса лари и ситуацией в экономике Турции нет и быть не может. Тем более, что особых изменений во внешней торговле с Турцией в этом году не фиксируется.

«Импорт из Турции в первом квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года фактически такой же, увеличился только на 0,5%. Из стран Евросоюза, наоборот, уменьшился на 15%, а из России — на 8%. Это означает, что никакого оттока валюты в страны, являющиеся главными торговыми партнерами Грузии, не отмечается. Что касается Турции, туристический сезон пока не начался, поэтому говорить о вывозе нашими гражданами валюты несерьезно. Лари обесценивается в результате неправильной политики нашего правительства и Нацбанка», — заключил Гоциридзе, который посвятил теме грузинского лари целый ряд постов в соцсетях.

Что касается предложенной минфином дедолларизации (или той же ларизации), оппозиционный политик считает, что никакой связи между этим процессом и упрочением курса лари быть не может.

«В течение тех 9 лет (периода правления Саакашвили и ЕНД), когда лари был стабильным, уровень ларизации был очень низким, и большая часть депозитов и займов была размещена в долларах, но это не мешало стабильности лари», — отмечает Гоциридзе.

Ряд оппозиционных лидеров помимо неправильной политики правительства усматривает в негативных процессах вокруг грузинского лари и интересы «неформального правителя» Грузии, олигарха Бидзины Иванишвили, но от конкретизации своих предположений и представления доказательств воздерживается