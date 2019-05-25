В Lenovo рассказали о подготовке к дополнительным пошлинам на импорт в США

Вашингтон, , 13:20 — REGNUM Финансовый директор китайской компании Lenovo Вай Мин заявил, что компания «хорошо подготовлена» к возможному введению дополнительных тарифов на китайские товары в США в интервью CNBC.

Представитель Lenovo рассказал, что производственные мощности компании расположены не только в Китае, но и в Японии, Мексике, Бразилии и других странах. Вай Мин отметил, что для снижения издержек от дополнительных тарифов в США, компания может перевести ещё часть производства, ориентированного на американский рынок, за пределы Китая.

«Мы хорошо подготовлены», — подытожил финансовый директор Lenovo.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая администрация США подняла тарифы на ряд китайских товаров на сумму около $200 млрд с 10% до 25%. В ответ на это в Китае также ввели новые пошлины на ряд товаров из США на сумму около $60 млрд.

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