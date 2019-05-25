Суббота, 25 Мая 2019 года
13:21:03 МСК

В Lenovo рассказали о подготовке к дополнительным пошлинам на импорт в США

Экономика

Для снижения издержек в Lenovo готовы перенести часть производства из Китая в другие страны

Вашингтон, 25 мая 2019, 13:20 — REGNUM  Финансовый директор китайской компании Lenovo Вай Мин заявил, что компания «хорошо подготовлена» к возможному введению дополнительных тарифов на китайские товары в США в интервью CNBC.

Представитель Lenovo рассказал, что производственные мощности компании расположены не только в Китае, но и в Японии, Мексике, Бразилии и других странах. Вай Мин отметил, что для снижения издержек от дополнительных тарифов в США, компания может перевести ещё часть производства, ориентированного на американский рынок, за пределы Китая.

«Мы хорошо подготовлены», — подытожил финансовый директор Lenovo.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая администрация США подняла тарифы на ряд китайских товаров на сумму около $200 млрд с 10% до 25%. В ответ на это в Китае также ввели новые пошлины на ряд товаров из США на сумму около $60 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай вводит ответные пошлины на импорт из США, но не без исключений

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить