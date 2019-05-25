Атомный ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе (входит в ОСК) в субботу, 25 мая, в ходе торжественной церемонии спущен на воду атомный ледокол «Урал», передает корреспондент ИА REGNUM. Это судно является третьим атомным ледоколом проекта 22 220, строящимся в Северной столице в интересах освоения российской Арктики.

«Крестной матерью» ледокола «Урал» стала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она разбила о его борт традиционную бутылку шампанского. Выбор «крёстной» для этого судна можно считать символичным — Набиуллина родилась в столице Башкирии, которая расположена на Южном Урале.

На церемонии спуска атомохода на воду также присутствуют вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Георгий Полтавченко, президент ОСК Алексей Рахманов и другие официальные лица.

Проект атомоходов 22 220 разработан ЦКБ «Айсберг». Достраиваемые у причальной стенки завода атомные ледоколы проекта 22 220 «Арктика» (головной), «Сибирь» (первый серийный) вместе с «Уралом» станут самыми большими и самыми мощными атомоходами в мире.

Эти ледоколы обеспечат проводку судов, перевозящих углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и в другие регионы мира.

В отличие от своих «старших братьев», ледоколов «Арктика» и «Сибирь», спусковой вес атомохода «Урал» увеличен до 19 тыс. тонн. «Урал» коснется воды уже с загруженными реакторными установками, системой электродвижения и первыми тремя ярусами надстройки. Это позволит сократить затраты и сроки постройки ледокола.

Ледокол «Урал» был заложен на Балтийском заводе 25 июля 2016 года. Ожидается, что он будет сдан заказчику — госкорпорации «Росатом» — в 2022 году.

Основные характеристики атомного ледокола «Урал»:

Длина — 173,3 м; ширина — 34 м; высота — 52 м; минимальная рабочая осадка — 8,55 м; водоизмещение — 33,54 тыс. тонн; ледопроходимость — 2,8 м; срок службы — 40 лет; экипаж — 75 человек

Как отмечают судостроители, ледоколы проекта 22 220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, причем не только в арктических водах морей Северного Ледовитого океана, но и в устьях полярных рек.

Добавим, головной ледокол «Арктика» должен быть передан заказчику в 2020 году, первый серийный ледокол «Сибирь» — в 2021 году.

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