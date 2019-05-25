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Япония стала в 2018 году крупнейшим в мире кредитором

Экономика

Сумма внешних активов, принадлежащих японским резидентам за рубежом, составляет около 3,11 триллионов долларов

Токио, 25 мая 2019, 11:09 — REGNUM  24 мая Министерство финансов Японии сообщило, что чистое сальдо внешних активов, которые принадлежат правительству Японии, японским компаниям и частным инвесторам, составило 3,11 триллионов долларов по состоянию на конец 2018 года. Япония уже 38-й год подряд занимает первое место среди стран-доноров инвестиций. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», общая сумма выросла на 3,7% по сравнению с 2017 годом. На втором месте Германия с 2 триллионами долларов. Среди ведущих реципиентов японского капитала — США и Китай. Как отмечают в министерстве, активы растут благодаря слияниям и поглощениям, которые производят японские фирмы, и особой активности институциональных инвесторов.

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Зарубежная хроника
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