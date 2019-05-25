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Эксперты оценили влияние санкций США на поставки смартфонов Huawei

Экономика

Поставки смартфонов могут упасть почти на четверть

Пекин, 25 мая 2019, 10:28 — REGNUM  В условиях запретительных мер администрации США в отношении Huawei поставки смартфонов этой китайской компании в 2019 году упадут на 24%. Об этом сообщает GizChina со ссылкой на данные исследовательской компании Strategy Analytics.

Эксперты Strategy Analytics оценили потери мобильного бизнеса Huawei в свете решения администрации США о запрете предоставления американского аппаратного и программного обеспечения этой китайской компании. Прогнозируется, что в 2019 году глобальные поставки смартфонов Huawei упадут на 24%, а в 2020 — ещё на 23%.

Отмечается, что запрет на использование американского программного обеспечения (в частности, приложений Google) не сильно повлияет на продажи Huawei на китайском рынке, однако из-за этих трудностей снизятся поставки на иностранные рынки.

По данным Strategy Analytics, в краткосрочной перспективе от проблем Huawei на рынке смартфонов выиграют не только южнокорейская компания Samsung и американская Apple, но и другие китайские производители — Xiaomi, OPPO и Vivo.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос об отмене запретительных мер в отношении Huawei может быть рассмотрен в рамках подготовки торгового соглашения с Китаем.

Читайте ранее в этом сюжете: США могут рассмотреть вопрос с Huawei в рамках торговой сделки с Китаем

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Торговая война между Китаем и США
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