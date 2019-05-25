Крым готов к запуску международного роуминга

Симферополь, , 09:14 — REGNUM В Крыму все готово для начала предоставления услуг международного роуминга для иностранных операторов связи. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил глава крупнейшего оператора в регионе — компании «К-Телеком» Владимир Зайцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым столкнулся с перебоями предоставления услуг мобильной связи в 2014 году, когда жители полуострова провели референдум о самоопределении и решили вернуться в состав России. После этого полуостров столкнулся с режимом международных санкций, который существенно затруднил предоставление услуг мобильной связи в Крыму.

С тех пор на полуострове побывали многочисленные иностранные делегации политиков и бизнесменов. Все они, а также иностранные туристы не раз заявляли, что ситуация с мобильной связью в Крыму крайне неудобная, так как отсутствие международного роуминга делает невозможным осуществлять звонки со своих «домашних» номеров сотовой связи.

По словам Зайцева, сейчас в Крыму установлен такой тип телекоммуникационного оборудования, а также используются такие информационные и биллинговые системы, которые позволяют начать предоставление услуг международного роуминга для иностранных операторов, абоненты которых прибывают на полуостров.

«Ничто не мешает операторам Крыма начать предоставление услуг международного роуминга. Если операторы из других стран обратятся с запросом, мы готовы его отработать», — подчеркнул Зайцев.

Также он отметил, что «К-Телеком» открыта для заключения таких договоров с иностранными операторами связи.