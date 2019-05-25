Суббота, 25 Мая 2019 года
06:04:17 МСК

Москва готова обсуждать компенсацию из-за грязной нефти – Минск

Экономика

Премьер-министр Белоруссии: Российская сторона готова решать вопросы компенсации

Минск, 25 мая 2019, 06:04 — REGNUM  Вопрос компенсации Минску потерь от поставок в Белоруссию загрязнённой российской нефти Москва обсуждать готова, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас, сообщает БелТА.

По итогам встречи с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, белорусский чиновник отметил, что в подписанном с российской стороной протоколе есть и этот пункт. Сейчас необходимо время для оценки ущерба, которое понесла Белоруссия.

«Ещё раз сегодня было подтверждено, что российская сторона готова решать вопросы компенсации», — сказал Румас.

Напомним, встреча Румаса и Медведева посвящённая проблеме с поставками российской нефти по нефтепроводу «Дружба», состоялась в Москве 23 мая. Позже, находясь в Минске, Румас сказал, что и Белоруссии и России выгодно как можно быстрее начать прокачку качественной нефти в направлении Европы.

Читайте также: В Минске надеются до конца года поставить в Европу стандартный объём нефти

Читайте ранее в этом сюжете: Грязная российская нефть из Белоруссии будет вытеснена реверсом назад в РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить