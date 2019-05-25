Суббота, 25 Мая 2019 года
05:43:02 МСК

В Минске надеются до конца года поставить в Европу стандартный объём нефти

Экономика

Планируется нарастить загрузку работы новополоцкого завода «Нафтан» до ста процентов с 65%

Минск, 25 мая 2019, 05:42 — REGNUM  Весь объём транзита нефти, который стандартно поставляется в Западную Европу, может быть поставлен в течение оставшегося до конца года времени, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас, сообщает БелТА.

По итогам встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым, Румас заявил:

«Мы считаем, что есть ещё время восполнить весь тот объем транзита, который стандартно проходит в течение года в сторону Западной Европы, и получить соответствующие доходы белорусским субъектам хозяйствования».

Он уточнил, что договорился с российской стороной о дополнительных мерах по поставке нефти на завод «Нафтан» (город Новополоцк, Белоруссия), чтобы нарастить загрузку до ста процентов с 65%. Также нужно должным образом загрузить транзитную трубу российской нефтью.

Напомним, падение транзита российской нефти через Белоруссию на нефтепроводе «Дружба» произошло после инцидента со вбросом хлорорганики в один из узлов нефтепровода. В итоге нефть временно не поступала в Белоруссию и Польшу.

Сейчас поставки российской нефти в Белоруссию идут в штатном режиме. Инцидент со вбросом нефти расследуется.

Читайте также: Грязная российская нефть из Белоруссии будет вытеснена реверсом назад в РФ

Читайте ранее в этом сюжете: По «Дружбе». Названы сроки поступления чистой нефти в Польшу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить