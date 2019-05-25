Нефтяников упрекают в невыполнении поручения о заморозке цен на бензин

Москва, , 04:23 — REGNUM Поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке России не было выполнено нефтяными компаниями, сообщило ФАС на совещания биржевого комитета 22 мая, передает 24 мая РБК.

Отмечается, что, кроме того, нефтяные компании брали на себя обязательство поставлять на российский рынок на два процента больше бензина и дизельного топлива, чем в 2017 году. Но этого сделано не было в полном объёме, да ещё и вырос экспорт.

В итоге ФАС, по данным источника РБК, обещал устроить проверки нефтяным компаниям, но их представители ответили, что их политика направлена на спасение от разорения, иначе их бы ждала участь обанкротившегося Антипинского НПЗ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Независимый топливный союз заявил, что политика ФАС, а также российского Минфина может привести к бензиновому кризису в стране. В частности, было сказано, что ФАС не сдержал стремления крупных нефтяных компаний добиться повышения цен на топливо.

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