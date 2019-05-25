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Россия восстановила темп роста ВВП в апреле

Экономика

Причиной роста показателя в нынешнем апреле стало «улучшение динамики промышленности»

Россия восстановила темп роста ВВП в апреле
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Экономика

Москва, 25 мая 2019, 03:52 — REGNUM  Темп роста российского ВВП восстановился в апреле по сравнению с прошлогодним показателем до 1,6%, сообщает Минэкономразвития в своём докладе «Картина деловой активности».

Аналитики отмечают, что с января по апрель этого года рост ВВП составил 0,8% год к году. Причиной роста показателя в нынешнем апреле стало «улучшение динамики промышленности».

Напомним, в первом квартале 2019 г. наблюдалось замедление роста ВВП до 0,8%.

Читайте подробнее: Рост ВВП России в I квартале 2019 года замедлился до 0,8%

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