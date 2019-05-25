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В Сбербанке прошли выборы председателя правления

Экономика

Годовое собрание состоялось 24 мая

В Сбербанке прошли выборы председателя правления
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Герман Греф

Москва, 25 мая 2019, 03:01 — REGNUM  Председателем правления Сбербанка снова стал Герман Греф. Годовое собрание акционеров, на котором прошло переизбрание Грефа, состоялось 24 мая.

Уточняется, что «против» кандидатуры Грефа были 22,1 млн обыкновенных акций, «за» — 16 млрд 507,1 млн акций при полутора миллионах воздержавшихся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая Греф заявил, что «не мечтает» о возвращении в правительство. Впрочем, если сложится экстренная ситуация, он готов идти на работу «туда, где нужно».

Читайте ранее в этом сюжете: Греф: «Я не мечтаю вернуться в правительство»

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Банковское дело
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