В Сбербанке прошли выборы председателя правления

Москва, , 03:01 — REGNUM Председателем правления Сбербанка снова стал Герман Греф. Годовое собрание акционеров, на котором прошло переизбрание Грефа, состоялось 24 мая.

Уточняется, что «против» кандидатуры Грефа были 22,1 млн обыкновенных акций, «за» — 16 млрд 507,1 млн акций при полутора миллионах воздержавшихся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая Греф заявил, что «не мечтает» о возвращении в правительство. Впрочем, если сложится экстренная ситуация, он готов идти на работу «туда, где нужно».

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