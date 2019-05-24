Фондовый рынок США завершает торги в плюсе после комментариев Трампа

Нью-Йорк, США, , 23:19 — REGNUM Уолл-стрит снова надеется на торговую сделку с Китаем после «обнадеживающих» комментариев президента США Дональда Трампа, 24 мая передаёт агентство Reuters.

К завершению торгов индекс Dow Jones вырос на 95,22 пункта (0,37%), до 25 585,69 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,64 пункта (0,09%), до 2824,88 пункта, индекс Nasdaq снизился на 6,97 пункта (0,10%), до 7300,96 пункта.

«Сегодня на нас положительно повлияли последние комментарии нашего президента, но в целом это был довольно непростой день для рынка», — прокомментировал торги главный стратег Inverness Counsel Тим Гриски.

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