Ростовский губернатор прокомментировал режим ЧС в Каменске из-за моста

Ростов-на-Дону, , 23:12 — REGNUM Только лишь в конце лета 2019 года в Ростовской области появится временный мост через реку Северский Донец, позволяющий разгрузить трассу М-4 через Каменск-Шахтинский. Об этом написал в своём Instagram донской губернатор Василий Голубев. В настоящее время из-за того, что старая переправа лопнула, автомобилисты простаивают в районе вышеуказанного города в многочасовых пробках.

«В августе запустим временный мост на период ремонта моста через реку Северский Донец по автодороге М-4 через город Каменск-Шахтинский, а пока наши военные развернули понтонный мост, который также будет работать до завершения ремонта старого моста», — написал глава региона.

https://www.instagram.com/p/Bx13WSBhNho/

«Пробка будет от Воронежа до Краснодара, в период морей, пока мост не построят», — считает автор под ником kalachikoff1980.

«А куда вы раньше смотрели? Позор!» — прокомментировал подписчик andrey___levchencko.

«Это уже закономерность. Как только люди начинают ехать на море, вы начинаете ремонты дорог. Нельзя подготовить трассу заранее? Ростовская область вообще самая позорная по состоянию дорожного покрытия», — констатировал francuzov77.

ИА REGNUM ранее сообщало, что движение по понтонной переправе через реку Северский Донец на трассе М-4 «Дон» будет осуществляться с севера на юг. Наплавной мост открыт для автотранспорта весом до 3,5 тонн. Его работа должна была продлиться, как ожидалось, до возведения временного моста.

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