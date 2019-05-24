Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру

Москва, , 21:48 — REGNUM В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе. К такому выводу пришли эксперты Счетной палаты России, оценивая реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Экология».

Проект стартовал в 2018 году, в нём приняли участие 18 регионов РФ. Общий объем субсидий, выделенных всем участникам, составил 900 млн рублей. На эти средства планировалось создать или модернизировать существующие мусоросортировочные комплексы мощности по утилизации отходов.

Три указанные региона по итогам его реализации вернули в бюджет 131 млн рублей, «проект завершился ничем».

«Причины у каждого региона свои — от отсутствия ПСД (проектно-сметной документации) до позднего заключения контрактов», — уточнили в СП РФ.

В то же время, отмечают в Счетной палате, нельзя сказать, что проект полностью провалился. В ходе его реализации в семи регионах появились современные мусоросортировочные комплексы.

ИА REGNUM напоминает, нацпроект «Экология» включает 11 направлений: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ).

В рамках направления «Чистая страна» к 2024 году предполагается ликвидировать 191 свалку в границах городов и 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Эти работы будут идти в 57 субъектах РФ, в частности, в 2019 году они затронут 13 регионов.

Кроме того, до 1 ноября Минприроды России и интегратор реформы мусорной отрасли «Российский экологический оператор» ускорят проверку и актуализацию территориальных схем обращения с отходами.