Врио главы Южного Урала запросил документы по АО «Управление отходами»

Челябинск, , 21:31 — REGNUM Временный глава Челябинской области Алексей Текслер запросил документы по концессии с АО «Управление отходами». Об этом пишут местные СМИ.

В частности, документы запрошены по мусорным полигонам, которые должны появиться под Магнитогорском и под Чишмой. Напомним, под Чишму намерены вывозить мусор из Челябинска, который сейчас свозят на полигон под Полетаево.

При этом, по данным издания «Новый День», полигон под Чишмой пока находится в стадии проектирования. Впрочем, в областном министерстве экологии утверждают, что сроки не были нарушены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 21 по 23 мая в офисах компании и её «дочек» прошли обыски. Были проведены они и в Челябинске. Официальных комментариев пока нет.

Добавим, АО «Управление отходами» занимается созданием и обслуживанием систем по обращению с ТКО. Компания позиционирует себя как крупнейшего концессионера Российской Федерации.