Грязная российская нефть из Белоруссии будет вытеснена реверсом назад в РФ

Москва, , 21:26 — REGNUM Вытеснение российской нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, из белорусского участка нефтепровода «Дружба» будет осуществляться реверсом по тем же самым трубам, по которым она поступала, на территорию Российской Федерации. Емкости для хранения загрязненной нефти уже подготовлены. Об этом сегодня, 24 мая, сообщил журналистам вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак.

«Утверждена дорожная карта по вытеснению из трубопровода «Дружба» некондиционной нефти на территорию Российской Федерации. Соответствующие емкости подготовлены, есть понимание, куда мы её вытесним. Технологическая карта вчера вечером окончательно согласована. Мы решаем эту проблему. Это будут резервуарные емкости, в которых можно разместить такой объем», — рассказал Козак.

Вице-премьер подчеркнул, что реверс грязной нефти будет осуществляться по тем же самым трубам, по которым нефть поступала из России, только в обратном направлении. Козак отметил, что нефть, скорее всего, будет очищена.

«Будем с ней работать. Есть механизмы очистки этой нефти», — рассказал Козак.

Он уточнил, что объем реверса грязной нефти с территории Белоруссии составит около 1 млн тонн, с территории Польши — 250 тыс. тонн.

Также Козак рассказал, что вопрос компенсаций, которые затребовала Польша за загрязненную нефть, обсуждается. При этом Варшава требует компенсации за гораздо больший объем нефти, чем он был на самом деле. Польская сторона утверждает, что загрязненная нефть смешалась с чистой нефтью, и компенсаций она требует за весь объем. Российская сторона с этим не согласна.