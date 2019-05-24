Мирзиёев распорядился увеличить производство стройматериалов

Ташкент, , 21:26 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением распорядился расширить сырьевую базу строительной индустрии и производство строительных материалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно постановлению, президент указал увеличить сырьевую базу стройиндустрии на основе геологоразведки, добычи и переработки известняков на 13,1 миллионов тонн, гипсового камня — 1,8 миллионов тонн, глинистых компонентов, кирпичного сырья и кварцевых песков — 1 миллион тонн, изверженных горных пород (базальт) — 0,1 миллионов тонн, песчано-гравийных материалов — 5,6 миллионов кубометров.

Также необходимо, согласно документу, увеличить объемы производства обоев более чем в 47 раз, паркетных панелей и плит — 19 раз, плит древесностружечных и аналогичных плит из древесины и прочих одревесневших материалов — 15 раз, газобетонных блоков — 7 раз, лакокрасочных материалов и стекла архитектурно-строительного по энерго‑ и теплосберегающей флоат-технологии — 4 раза, композитной арматуры из базальта — 3 раза и цемента — 2 раза.

Президент распорядился возместить бизнесу, занятому в сфере промышленности строительных материалов, процентные расходы по кредитам коммерческих банков, привлекаемым сроком до 1 июля 2022 года на реализацию инвестиционных проектов, а также производители будут освобождены сроком до 1 января 2021 года от уплаты таможенной пошлины на ввозимое сырье.

Постановлением создается Научно-технический совет промышленности строительных материалов при Ассоциации «Узпромстройматериалы», который будет ответственен ответственного за разработку предложений по совершенствованию строительных норм и правил с учетом современных инновационных разработок, обеспечение оперативного внедрения и применения на практике новых видов энергоэффективных и экологически безопасных строительных материалов и другое.

«Определить, что министр инновационного развития по должности является председателем Научно-технического совета, а состав Научно-технического совета формируется совместным решением министра инновационного развития, министра строительства Республики Узбекистан, генерального директора Агентства «Узстандарт» и председателя Ассоциации «Узпромстройматериалы», говорится в документе.

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя премьер-министра Узбекистан Ачилбая Раматова, заместителя советника президента Галину Саидову и министра экономики и промышленности Батыра Ходжаева.