Пятница, 24 Мая 2019 года
21:39:13 МСК

Нефть начала выход из «красной зоны»

Экономика

Нефть Brent поднялась до $68,30 за баррель

Нефть начала выход из «красной зоны»
randomix
Нефть

Лондон, 24 мая 2019, 21:18 — REGNUM  Мировые цены на нефть вышли из «красной зоны», однако до компенсации спада 23 мая ещё далеко, 24 мая передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть Brent поднялась в цене на 54 цента (0,80%), до $68,30 за баррель. Нефть WTI подорожала на 39 центов (0,67%), до $58,30 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, спад нефтяных цен 23 мая составил 5−6%, к концу торгов нефть Brent упала в цене до $67,76 за баррель.

Читайте также: Нефть попыталась отыграться и снова ушла в минус

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить