Нефть начала выход из «красной зоны»

Лондон, , 21:18 — REGNUM Мировые цены на нефть вышли из «красной зоны», однако до компенсации спада 23 мая ещё далеко, 24 мая передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть Brent поднялась в цене на 54 цента (0,80%), до $68,30 за баррель. Нефть WTI подорожала на 39 центов (0,67%), до $58,30 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, спад нефтяных цен 23 мая составил 5−6%, к концу торгов нефть Brent упала в цене до $67,76 за баррель.

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