Володин: Экономика нуждается не в лайках, а в технологиях

Москва, , 20:44 — REGNUM Для развития экономики РФ важны робототехника, искусственный интеллект и станкостроение. Об этом в ходе заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики в Крыму заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 24 мая.

«Если говорить про экономику, ее развитие, конкурентоспособность, будут как раз важны робототехника, искусственный интеллект и соответственно, технологии и достижения на основе этих технологий», — заявил Володин.

Так, по его словам, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций должно заниматься «и железом, и софтом».

«Нам надо проблему решить. Я попросил бы не ставить себе задачу увеличить количество подписчиков, лайков, чем сейчас многие живут. Не это нам надо. Нам надо, чтобы у нас технологии появились», — отметил Володин.

Он особо отметил, что РФ уже достигла успеха в области софта — так, в стране уже есть свой поисковик и свои социальные сети. Однако подобных успехов нет в реальных секторах экономики, например, в сфере промышленности, станкостроения или транспорта. Между тем для развития экономики, РФ должна занять долю рынка и в этих областях — это одна из приоритетных задач для обеспечения экономического роста и развития.

«Надо создавать условия, чтобы ребята после общеобразовательных школ шли в технические вузы, на факультеты математики и другие, которые обеспечивают образование в программировании, и постепенно завоевывать этот рынок», — заявил спикер Госдумы.