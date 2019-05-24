В Госдуме пройдут парламентские слушания по вопросам цифровой экономики

Москва, , 20:16 — REGNUM В Госдуме летом пройдут большие парламентские слушания по вопросу развития цифровой экономики в РФ. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») в ходе Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. Идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба Госдумы 24 мая.

Слушания пройдут в зале пленарных заседаний, и в них примут участие представители предпринимательского сообщества.

«Доверие рождается в рамках диалога», — подчеркнул Володин, отмечая, что такой формат слушаний сможет укрепить отношения между бизнесом и властью.

Ранее в рамках заседания Совета замминистра экономического развития Савва Шипов заявил, что необходимо устранить дефицит доверия между бизнесом и властью. Замминистра также выразил надежду, что Совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при спикере Госдумы станет еще одной площадкой для укрепления этого доверия.