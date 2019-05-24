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Белоруссия получит туркменский текстиль, а Туркмения – белорусскую технику

Экономика

А также планируют усилить взаимодействие в транспортной, сельскохозяйственной и IT-сфере

Минск, 24 мая 2019, 20:12 — REGNUM  Представители Белоруссии и Туркмении в ходе заседания белорусско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества двух стран, пишет «Белта».

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Делегации двух стран отметили, что Белоруссия и Туркмения рассмотрели возможности дальнейшего увеличения товарооборота — импорта белорусской техники и экспорта туркменского текстиля и продуктов питания.

Также белорусские и туркменские представители определили совместные проекты в сферах транспорта, сельского хозяйства, фармацевтической отрасли и информационных технологий.

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Экономика Туркмении
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