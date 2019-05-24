Варианты возобновления судоходства на Волге рассмотрят на заседании РАН

Нижний Новгород, , 19:43 — REGNUM В Нижнем Новгороде состоялось заседание рабочей группы по вопросам, связанным с разработкой проекта низконапорного гидроузла. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Во время встречи эксперты обсудили статус рассмотрения вопросов и замечаний, которые поступили в адрес проектировщика в ходе общественных слушаний по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Часть вопросов до сих пор прорабатываются. Рассматриваются и альтернативные низконапорному гидроузлу варианты возобновления судоходства — строительство третьей нитки Городецких шлюзов.

«Для нас принципиально важно, чтобы в материалах ОВОС были рассмотрены и представлены альтернативные варианты строительства низконапорного гидроузла», — отметил вице-губернатор Андрей Харин. Он добавил, важно, чтобы на всех этапах работы продолжался открытый диалог с общественностью и экспертами.

Замглавы Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Виктор Вовк заверил, что ведомство в ежедневном режиме отслеживает работу проектировщика проекта по устранению замечаний.

Альтернативные варианты возобновления судоходства на Волге будут рассмотрены на расширенном заседании научного совета Российской академии наук, которое состоится в Москве 28 мая.

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Несколько десятилетий власти Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии, на территории которых расположилось Чебоксарское водохранилище, не могут найти компромисс для решения проблемы. Из-за непроектной отметки в 63 метра вместо 68 лимитируется пропускная способность и затрудняется судоходство. Гидроэнергетики совместно с властями Чувашии выступают за достижение проектной отметки, а власти двух других регионов против этого, ссылаясь на возможное затопление территорий. В качестве альтернативного проекта нижегородская администрация выбрала строительство низконапорного узла, а губернатор Глеб Никитин даже назвал проект единственным возможным на сегодня способом для восстановления судоходства на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов, хотя гидроэнергетики из Чувашии с этим не согласны и отмечают, что мера будет иметь временный эффект. Тем не менее проект уже вошел в российскую стратегию развития водного транспорта, на его реализацию планируется выделить 43 млрд рублей из федерального бюджета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пока общественность и экологи с опасением относятся к перспективе появления низконапорного гидроузла в Нижегородской области, попросту — не поддерживают строительство.

Общественное движение «Комитет защиты Волжской поймы» собирает подписи под открытым обращением к Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, министру транспорта РФ Евгению Дитриху и нижегородскому губернатору Глебу Никитину, уверяя, что гидроузел «нанесет непоправимый удар по благополучию населения, по окружающей среде и по бюджету страны». В качестве альтернативы гидроузлу предлагается создать в районе Городца третий шлюз, выходящий в Волгу существенно ниже двух существующих. Авторы напомнили, что именно эту альтернативу еще в 2015 году одобрили ученые РАН, а гидроузел приведет к подтоплению территорий, в том числе памятников природы, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации из-за затопления свалок, кладбищ и скотомогильников.

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В другой петиции жительница Балахны просит Владимира Путина не допустить экологической и эпидемиологической катастрофы, отмечая, что при разработке данного проекта «не учтены особенности геодезии города Балахны, поселков Лукино, Алешино, улиц Сормовского района с их уровнем грунтовых вод».

В Роспотребнадзоре Балахны считают, что строительство может оказать негативное влияние на здоровье жителей района. Качество воды уже сейчас характеризуется высокой долей нестандартных проб по микробиологическим показателям. После строительства водохранилища и замедления скорости течения Волги качество воды ухудшится, причем из-за связи подземных источников с рекой возможно ухудшение качества воды в системах центрального водоснабжения, а также в колодцах, которые обеспечивают водой около 22 тыс. человек.

Кроме того, в Балахне прошло уже два митинга противников строительства гидроузла. По итогам второго протестного мероприятия была принята резолюция, которая призывает власти полностью отказаться от строительства.

Между тем работа над проектом продолжается. Ранее сообщалось, что разработку проектной документации по низконапорному гидроузлу на Волге генеральный проектировщик должен завершить до конца лета текущего года. Затем проект вновь вынесут на обсуждение общественности.

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