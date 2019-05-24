В Таджикистане стали строить меньше жилья

Душанбе, , 19:31 — REGNUM Темпы строительства нового жилья в Таджикистане в 2019 году снизились. За период январь-апрель 2019 года были сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 222,9 тыс. квадратных метров, что на 12,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сегодня, 24 мая, сообщила «Авеста» со ссылкой на источник в агентстве по статистике Таджикистана.

По информации статистиков, строительством жилых домов в стране в основном занимаются субъекты негосударственного сектора. Так, в январе-апреле 2019 года населением страны построено жилье, общая площадь которого составляет 184,8 тыс. квадратных метров, или 82,9% от общего объема введенных в эксплуатацию жилых домов.

Из-за сокращения строительства жилых домов наблюдается рост цен на жилье, в основном, в Душанбе. Однако по информации агентств по продаже недвижимости, повышение спроса на жилье не наблюдается. Предложение превышает спрос.

За последние пару лет цены на жилье, по данным комитета по архитектуре и строительству при правительстве страны, не претерпели серьезных изменений. В центральной части столицы Таджикистана Душанбе цена за одни квадратный метр составляла в среднем 626 долларов, на периферии — 350−400 долларов.

Сейчас же рост цен наблюдается в районах, расположенных ближе к центру города. Так в 2018 году за один квадратный метр жилья в указанных районах можно было получить 400−500 долларов, то в 2019 году цена выросла до 600−700 долларов. В центральной части Душанбе сейчас один квадратный метр стоит 750−900 долларов.

По словам представителей агентств по продаже недвижимости, рост цен на новое жилье спровоцировал повышение стоимости жилья на вторичном рынке. Так однокомнатная квартира на периферии в 2018 году стоила 20 тыс. долларов, в 2019 году эта цена выросла до 23 тыс. долларов.