В Таджикистане появится еще один цементный завод

Душанбе, , 19:28 — REGNUM В Хатлонской области Таджикистана в районе Джалолиддина Балхи будет возведен новый цементный завод, мощность которого составит 600 тыс. тонн цемента в год. Строительство обойдется компании-инвестору «Мохир цемент» в 30 млн долларов. Об этом сегодня, 24 мая, сообщила «Азия-Плюс» со ссылкой на копию проекта инвестиционного соглашения ООО «Мохир цемент» с правительством Таджикистана.

В соответствии с договоренностью с властями страны, «Мохир цемент» освобождается от выплаты налога на прибыль и социального налога для иностранных лиц — нерезидентов. Помимо этого, от выплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость будет освобождаться оборудование, транспортная техника и материалы, ввозимые компанией в целях реализации настоящего проекта. Также в этот список попадает частная собственность иностранных работников инвестора, ввозимая в Таджикистан.

В настоящее время компания «Мохир цемент» уже занимается производством цемента в Таджикистане. Однако не самостоятельно, а вместе с китайскими инвесторами. Так, в 2016 году был открыто СП «Чунгтсай Мохир цемент» в Яванском районе Хатлонской области с проектной мощность 1,2 млн тонн цемента в год.

Напомним, что сейчас на территории Таджикистана цемент производят 18 заводов. Более 85% производимого в стране цемента приходится на три крупнейших совместных таджикско-китайских предприятия: «Чунгтсай Моҳир семент», «Хуаксин Гаюр семент», «Хуаксин Гаюр Сугд семент».

Цементные заводы Таджикистана полностью обеспечивают внутренние потребности страны в цементе.

За январь-апрель 2019 года в Таджикистане произведено более 1,2 млн тонн цемента. Это на 75 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Объем экспорта этого строительного материала за 2018 год составил 1,43 млн тонн на сумму 65,4 млн долларов. При этом около 40% производимого цемента за январь-март 2019 года отправились на экспорт в Узбекистан, Афганистан и Киргизию.

Отметим, что экологи обеспокоены ростом количества цементных заводов в Таджикистане. Они считают, что это может нанести вред окружающей среде и здоровью таджикистанцев.