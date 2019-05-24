В ГД создана рабочая группа по развитию цифровой экономики

Москва, , 19:19 — REGNUM Для ускоренного принятия приоритетных законопроектов по развитию цифровой экономики в Госдуме будет создана рабочая группа, в которую войдут депутаты профильных комитетов и представители правительства РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, которое проходит в Крыму, сообщила пресс-служба Госдумы 24 мая.

Так, по словам Володина, необходимо ускорить принятие законопроектов для развития цифровой экономики, чтобы успеть разработать и принять их до конца 2019 года. В частности, напомнил спикер Госдуму, такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.

«Необходимо сделать все, чтобы законы появились как можно быстрее. Нам правильно сейчас объединить усилия, понимая свою ответственность», — отметил Володин.

Так, по его словам, сегодня из 20 необходимых законопроектов, которые правительство определило как приоритетные, принят только один. При этом он был внесен в Госдуму депутатами.

Володин призвал ускорить внесение остальных 19-ти приоритетных законопроектов уже в весеннюю сессию, «чтобы мы до летних отпусков максимально решили задачу формирования правового поля». По его словам, в противном случае, процесс может затянуться.

«Это вопросы развития экономики, которые должны обеспечить нам конкурентные преимущества. Если мы не заложим основы, мы с вами не получим новых возможностей», — заявил Володин.

В частности, речь идет о законопроектах, которые бы регулировали вопросы использования «цифровой подписи», электронного документооборота, в том числе электронных трудовых книжек. Володин напомнил, что именно цифровая экономика может позволить достигнуть темпов роста ВВП более 4% в год, что также поручил обеспечить президент РФ.