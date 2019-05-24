Делегация Госдумы высоко оценила работу учреждений здравоохранения Тамбова

Тамбов, , 19:17 — REGNUM Делегация комитета Госдумы по охране здоровья во главе с председателем комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым сегодня, 24 мая, посетила тамбовские учреждения здравоохранения и высоко оценила их работу, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В Тамбовской области с рабочим визитом находится большая делегация федеральных парламентариев и чиновников, представителей органов законодательной и исполнительной власти регионов страны, ректоров вузов, руководителей научных и медицинских организаций. Депутата Госдумы, председателя Комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова губернатор Тамбовской области Александр Никитин в ходе рабочей встречи поблагодарил за то, что выбор для проведения масштабного разговора о развитии здравоохранения пал на Тамбовскую область.

«Нам есть, что показать», — заверил глава региона.

«В вопросе развития системы здравоохранения мы стараемся не стоять на месте, идти вперед. Планов и инициатив у нас много. И в их реализации мы надеемся, в том числе, и на вашу поддержку», — сказал Александр Никитин.

Дмитрий Морозов, в свою очередь, признался, что давно наблюдает за развитием тамбовской медицины. Он отметил её динамику, поблагодарив руководителя региона за большое внимание к системе здравоохранения.

«Взаимодействие между федерацией и регионами — главный секрет успеха. И это взаимодействие у нас есть», — отметил Дмитрий Морозов.

Федеральные эксперты начали ознакомление с тамбовскими учреждениями здравоохранения с посещения перинатального центра, открытие которого позволило значительно улучшить качество оказания медицинской помощи новорожденным, беременным и роженицам. За полтора года здесь получили помощь уже более 52 тыс. беременных женщин, родилось 3940 новорождённых.

Делегация осмотрела кабинеты медицинского учреждения, особенно высоко Дмитрий Морозов оценил работу реанимационного отделения. Благодаря современному лечебному и диагностическому оборудованию, врачи могут выхаживать детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, — от 500 граммов. Тамбовский перинатальный центр полностью соответствует современным стандартам и не уступает аналогичным зарубежным учреждениям, отметили эксперты.

В разговоре с Дмитрием Морозовым будущие мамы рассказали, что многие женщины со всей области сегодня стремятся родить ребенка именно здесь, в условиях повышенного комфорта и безопасности.

Депутаты Госдумы оценили возможности тамбовских врачей, которые появились с открытием хирургического комплекса. Ежегодно здесь оперируется свыше 50 новорождённых. Выживаемость в послеоперационном периоде — стопроцентная. Благодаря открытию этого медицинского учреждения, в областной детской больнице расширились виды высокотехнологичной медицинской помощи.

«Отличный комплекс, все на высшем уровне. Молодцы тамбовские врачи!» — сказал Дмитрий Морозов.

Также федеральные эксперты посетили детскую поликлинику имени В. Коваля. Здесь реализуется принцип «Бережливая поликлиника», максимально сокращено время записи к врачам и врачам-специалистам, оптимизирован процесс потока проведения лабораторных анализов. Дмитрий Морозов поинтересовался результатами «бережливого производства». Сегодня уже 94% пациентов в поликлинике принимают по предварительной записи. Исчезла проблема больших очередей в регистратуру, в разы снизилось время пребывания родителей с маленькими детьми в стенах поликлиники, выросло качество первичной медико-санитарной помощи.

Сейчас в проекте «Бережливая поликлиника» участвуют Котовская городская клиническая больница, детская поликлиника имени В.Н. Коваля, 1-я детская поликлиника больницы имени Архиепископа Луки, Рассказовская ЦРБ и Тамбовская городская клиническая больница №4. В 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в проекте задействуют уже девять лечебных учреждений, а к 2024 году — 37 медицинских организаций.

Гости довольны увиденным в учреждениях здравоохранения региона, отмечают власти. После того, как делегации посетили несколько объектов, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов отметил, что сам бы не отказался работать в таких клиниках.