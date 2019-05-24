Китай продолжает развитие инновационной экономики

Пекин, , 18:59 — REGNUM В Китае ключевая роль в осуществлении инновационных прорывов и технологических достижений отводится промышленным предприятиям. Об этом на пресс-конференции в Пекине сообщил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Ван Чжицзюнь, сообщает 24 мая Синьхуа.

Для этого, по словам высокопоставленного чиновника, планируется всемерно поддерживать предприятия в увеличении удельного веса инвестиций в НИОКР.

При выборе направлений развития инноваций, технологических схем и размещении элементов инноваций важную роль должен играть учет требований рынка, а также государственная поддержка со стороны правительства.

Ван Чжицзюнь также обратил внимание на развитие системы поддержки фундаментальных и прикладных исследований, а также создание новой инновационной «экосистемы» для обеспечения защиты интеллектуальной собственности и содействия совместным инновациям с зарубежными партнерами.

Отметим, что тезисы выступления заместителя министра представляют собой важный сигнал американским партнерам КНР. С одной стороны, защита интеллектуальной собственности является одним из важных противоречий между Пекином и Вашингтоном, и в Китае принят ряд мер, в том числе на уровне законодательного регулирования, для смягчения напряженности. С другой стороны, когда речь заходит о расширении мер государственной поддержки китайских предприятий, надо понимать, что это прямой и недвусмысленный ответ на американские претензии и ультиматумы, требующие от Пекина такую поддержку прекратить. И, кроме того, снять ограничения на внешние инвестиции в китайский высокотехнологичный сектор с целью проникновения в секреты и перспективные разработки КНР.