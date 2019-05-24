Бюджеты муниципалитетов Чувашии исполнены с дефицитом вдвое меньше прогноза

Чебоксары, , 18:58 — REGNUM В Чувашии муниципалитеты увеличили поступление собственных доходов на 7,5%, Об сообщили ИА REGNUM в минфине республики. Консолидированные бюджеты выросли в целом на 1,16% при росте расходов на 8,9%.

Как показал мониторинг, проведенный министерством Чувашии, на 1 мая 2019 года в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов поступили доходы в сумме 6238,6 млн рублей. Это на 1,16% (или на 71,5 млн рублей) больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В том числе собственные доходы (налоговые и неналоговые) выросли на 7,5% (или на 173,6 млн рублей) и достигли 2495,3 млн рублей.

В 23 муниципальных образованиях обеспечено поступление собственных доходов выше уровня аналогичного периода 2018 года: наибольший рост зарегистрирован в городе Шумерле (на 37,3%), в Порецком (на 25,4%) и Чебоксарском (на 22,6%) районах. В трёх муниципальных образованиях поступление собственных доходов сократилось: в Батыревском (на 7,7%), Комсомольском (на 6,6%) районах и городе Новочебоксарске (на 0,8%).

В местные бюджеты поступило 1955,6 млн рублей налогов — рост на 9,6%. Неналоговые доходы составили 539,7 млн рублей (в январе — апреле 2017 года — 538 млн рублей).

Расходы консолидированных бюджетов муниципалитетов составили 6778,2 млн рублей, рост к уровню аналогичного периода 2018 года на 8,9%. В структуре расходов наибольший удельный вес составили расходы на образование (67,1%), общегосударственные вопросы (8,7%) и национальную экономику (7,2%).

На 1 мая 2019 года консолидированные муниципальные исполнены с дефицитом в сумме 539,6 млн рублей при плановом дефиците в объеме 1096,8 млн рублей.