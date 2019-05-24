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Володин: ГД обсудит развитие цифровой экономики с Орешкиным

Экономика

Глава Минэкономразвития вновь придет на правительственный час в Госдуму, но депутаты будут обсуждать другую тему

Москва, 24 мая 2019, 18:59 — REGNUM  Развитие цифровой экономики станет темой «правительственного часа» с Максимом Орешкиным. Такое предложение озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики в Крыму, передает пресс-служба Госдумы 24 мая.

«Вопрос развития цифровой экономики может стать основным при формировании повестки «правительственного часа», когда с докладом выступит министр экономического развития Максим Орешкин», — заявил Володин.

По его словам, обсуждение этой темы с главой Минэкономразвития позволит выстроить более эффективные коммуникации с ведомством. Это необходимо сегодня, «поскольку за ним закреплено наибольшее количество законопроектов», необходимых для развития цифровой экономики, отметил Володин.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в марте в Госдуме должен был пройти правительственный час с министром экономического развития Максимом Орешкиным, однако спикер Госдумы Вячеслав Володин его прервал. В частности, депутатов интересовал вопрос реализации нацпроектов, а именно количество средств, которые получили регионы на эти цели в 2019 году. Министр затруднился с ответом, в результате чего депутаты приняли решение отложить правительственный час на неопределенный срок.

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Национальный проект «Цифровая экономика»
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