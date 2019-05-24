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Россия сняла запрет на ввоз яичной продукции белорусского предприятия

Экономика

ОАО «1-я Минская птицефабрика» с 27 мая сможет возобновить поставки продукции в Россию

Россия сняла запрет на ввоз яичной продукции белорусского предприятия
Jakub Kapusnak
Яйца

Москва, 24 мая 2019, 18:24 — REGNUM  Россельхознадзор снимает ранее введённые ограничения на поставки в Россию яичной продукции, произведённой белорусским ОАО «1-я Минская птицефабрика». Об этом 24 мая сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как уточняется, данное решение принято на основании ходатайства департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии.

Белорусское предприятие может возобновить поставки в Россию с 27 мая. При этом продукция, выработанная начиная с этой даты, должна будет сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

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