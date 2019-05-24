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Рост реальных зарплат в России в апреле замедлился до 1,6%

Экономика

Среднемесячная заработная плата в апреле составила 47 020 рублей

Москва, 24 мая 2019, 17:37 — REGNUM  Реальная заработная плата в России за период с января по апрель 2019 года выросла на 1,4% в годовом выражении. Такие данные приводятся в опубликованном 24 мая новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

При этом в апреле рост реального размера заработной платы (с поправкой на инфляцию) замедлился до 1,6% в годовом выражении после 2,3% в марте.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2019 года, по предварительной оценке, составила 47 020 рублей. В январе-апреле этот показатель вырос на 6,6%, а по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — на 6,9%.

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