Дочернюю структуру Сбербанка на Украине продать нереально — Греф

Москва, , 17:30 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк считает крайне привлекательным активом свою украинскую дочернюю структуру, но в ближайшие полгода продать её практически нереально. Об этом сегодня, 24 мая, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции после годового собрания акционеров.

Грефа спросили, собирается ли Сбербанк продать свою украинскую «дочку» особенно после того, как на Украине сменилась власть. Греф отметил, что власть сменилась всего несколько дней назад и ей явно не до Сбербанка.

«Человек (имеется в виду новый президент Украины Владимир Зелинский — ИА REGNUM ) два или три дня президент, ему точно меньше всего дела до продажи Сбербанка своего дочернего предприятия. Я думаю, что в ближайшие полгода это нереально, мы обращаться даже не будем», — сказал Греф.

Он также подчеркнул, что украинская «дочка» Сбербанка остается прибыльной и является очень привлекательным активом.

«На самом деле актив очень привлекательный. Сегодня не так много таких привлекательных активов», — отметил Греф.

Он пообещал, что через полгода Сбербанк вернется к вопросу продажи своей украинской «дочки» и будет вести консультации с новыми украинскими властями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сбербанк пытается продать свою украинскую дочернюю структуру уже четыре года, но безуспешно. С марта 2017 года украинский Сбербанк находится под санкциями — ему запрещены любые операции в пользу материнский структуры и любых российский государственных структур.