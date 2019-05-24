Иран сокращает финансовую поддержку своих союзников

Тегеран, , 17:14 — REGNUM На днях посол Индии в США заявил, что страна в мае 2019 года полностью прекратила импорт сырой нефти из Ирана. В апреле Индия закупила один миллион тонн иранской нефти. Таким образом, страна поддалась на давление США в связи с введенным режимом санкций против Ирана.

Соединенные Штаты ставят своей целью свести экспорт иранской нефти до нуля. Пока этого им не удалось достичь, но объем финансовых средств, поступающих Ирану от продажи нефти, значительно уменьшился.

По информации израильского новостного ресурса NEWSru.co.il, санкции США отразились на союзниках Ирана, в частности, на ливанской шиитской организации «Хезболла». Издание сообщает, что финансовая помощь Ирана данной организации сокращена. Ранее она составляла более 700 миллионов долларов в год.

Сокращение выплат привело к увольнению членов «Хезболлы», а также возврату многих подразделений организации из Ирака и Сирии в Ливан. Зарплаты бойцов организации в Сирии уменьшены с 800 до 400 долларов в месяц. Сокращено вещание и ливанского телеканала «Аль-Манар», который принадлежит «Хезболле».